بعد مقتل سليماني.. الفنانة شمس: «وجهي خير على العراق» (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفناة شمس، اليوم الجمعة، مقطع فيديو للحظة صعودها على مسرح أربيل بالعراق؛ لإحياء حفل غنائيًا وسط توتر شديد؛ بسبب الأحداث المتسارعة في العراق.

وعلقت شمس، على مقطع فيديو، قائلةً: ” يا أيها العراقيين وجهي خير لكم في كل مرة اجيكم صح.. عاشوا أبطال ساحة التحرير.. بغداد حرة “.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت، فجر اليوم الجمعة، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد ” فيلق القدس ” التابع لـ ” الحرس الثوري الإيراني “؛ فضلًا عن مقتل أبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة ” الحشد الشعبي العراقي ” الموالي لإيران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.