4 نصائح للتخلص من الحالة المزاجية السيئة في الشتاء

برلين(صدى):

قدمت خبراء في مجلة “فرويندين” الألمانية بعض النصائح للتغلب الحالة المزاجية السيئة خلال فصل الشتاء.

وقال الخبراء ، إن الاستيقاظ لممارسة الرياضة مبكراً، خاصة إذا كانت في الهواء الطلق، يساهم في التقليل من التوتر، كما يقوم الجسم بإفراز هرمونات السعادة، التي ترفع من الحالة المزاجية بشكل ملحوظ.

ونصح الخبراء بمقابلة الأصدقاء والمعارف وكل من يشعر معه الشخص بالراحة والسعادة.

والبدء في تجارب جديدة يمنح المرء الشعور بالمتعة، ولذلك ينبغي تجريب الأمور الجديدة والاستمتاع بالمعايشات المختلفة.

ووفقاً لما أكدته دراسة لمجلة “سليب”، وكما نصحت المجلة الألمانية بضرورة الالتزام بفترات نوم منتظمة، لكي يتمكن المرء من الاستيقاظ مبكراً في الصباح بصورة أسهل.