  • الجمعة 3

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. ماتشادو: «سنعود إلى بريدة باللقب»

بالفيديو.. ماتشادو: «سنعود إلى بريدة باللقب»

بالفيديو.. ماتشادو: «سنعود إلى بريدة باللقب»
طلال الغامدي(صدى):

قال لاعب التعاون المحترف ماتشادو، اليوم الجمعة، إن الفريق مستعد لمواجهة النصر في إطار مباراة كأس السوبر غدا.

وأضاف ماتشادو في مؤتمرا صحفيا قبل المباراة : عازمون على تحقيق البطولة ، وغدًا يوم كبير وعرس كروي حافل .. وخسارتنا الأخيرة من النصر ماهي إلّا درسً لنا لِـ تصحيح الأخطاء، وسنعود باللقب إلى بريدة.

وتابع: وقفنا على نقاط القوة والضعف في النصر.. والمدرب عبدالله عسيري عالج هذه النقاط.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *