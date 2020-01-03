بالفيديو.. ماتشادو: «سنعود إلى بريدة باللقب»
قال لاعب التعاون المحترف ماتشادو، اليوم الجمعة، إن الفريق مستعد لمواجهة النصر في إطار مباراة كأس السوبر غدا.
وأضاف ماتشادو في مؤتمرا صحفيا قبل المباراة : عازمون على تحقيق البطولة ، وغدًا يوم كبير وعرس كروي حافل .. وخسارتنا الأخيرة من النصر ماهي إلّا درسً لنا لِـ تصحيح الأخطاء، وسنعود باللقب إلى بريدة.
وتابع: وقفنا على نقاط القوة والضعف في النصر.. والمدرب عبدالله عسيري عالج هذه النقاط.
ماتشادو – لاعب #التعاون:
رسالتي لجماهير #التعاون سنقدم مستوى مميز.. وسنرجع لمدينتا "بريدة" بهذا اللقب.#السوبر_السعودي pic.twitter.com/HJF4Dt0NK3
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 3, 2020
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