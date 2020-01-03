بالفيديو.. ماتشادو: «سنعود إلى بريدة باللقب»

طلال الغامدي(صدى):

قال لاعب التعاون المحترف ماتشادو، اليوم الجمعة، إن الفريق مستعد لمواجهة النصر في إطار مباراة كأس السوبر غدا.

وأضاف ماتشادو في مؤتمرا صحفيا قبل المباراة : عازمون على تحقيق البطولة ، وغدًا يوم كبير وعرس كروي حافل .. وخسارتنا الأخيرة من النصر ماهي إلّا درسً لنا لِـ تصحيح الأخطاء، وسنعود باللقب إلى بريدة.

وتابع: وقفنا على نقاط القوة والضعف في النصر.. والمدرب عبدالله عسيري عالج هذه النقاط.