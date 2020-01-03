ّّصحافي شهير يطرح السؤال الصعب بعد مقتل سليماني 

القاهرة(صدى):

أثار مقتل الإرهابي قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني؛ تساؤلات بديهية بشأن عدد الإرهابيين الذين يجب قتلهم كي يعود الأمن والاستقرار إلى كثير من دول المنطقة.

ومن جهته، تساءل الصحافي المصري ياسر الشاذلي،في مقال له:«كم «سليماني» يجب قتله لنحمي بلادنا من إرهابهم؟»،

لافتا:”سليماني” المتبجح بشعارات وهرطقات إعلامية وهوليودية، ذهب في نهاية تليق بما ارتكب من جرائم، ولم يكن يختلف يومًا عن كثيرين حولنا الآن، يمارسون نفس الدور بأدوات ومزاعم مختلفة، متغولين على سيادة بلادنا وحقنا كشعوب عربية في العيش بأمن وسلام، دون ضرر أو ضرار.

وأشار الشاذلي: لقد بدأ نجم موظف “البلدية” السابق في “مؤسسة إسالة المياه” قاسم سليماني، في الصعود بعد انضامه إلى الحرس الثوري، ومشاركته في عمليات “كرخة نور”، ضِمن ما يُعرف بعمليات “ثامن الأئمة” نحو العراق 1980- 1988، في ضواحي مدينة حميدية كمساعد في كتيبة من محافظة كرمان، قبل أن يتولى قيادة الكتيبة بعد إصابة قائدها مهاجري.

وأبان الشاذلي: بدأ بعد ذلك جرائمه في كل منطقة يحل بها، خاصة بعد قيامه بالقضاء على المظاهرات ضد النظام شرق إيران بشكل وحشي لم يفَرّق فيها بين طفل وامرأة وشيخ كبير؛ فقد نكّل بكل من وقع تحت يده، وبات عصًا غليظة لنظام الملالي في طهران، وبات هو اللاعب الرئيسي لتشكيل تنظيمات مُوالية لنظامه؛ كحزب الله اللبناني والعراقي، أو من يسمون أنفسهم أنصار الله “الحوثيون” في اليمن.