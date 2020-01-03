بالصور حوادث الطرق تحصد 6 وفيات في حادث مروع بمحافظة الحجرة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني : أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 16:59 مساء اليوم الجمعة مفاده وقوع حادث تصادم بمركز الجرين تحديدًا عليب .

وأضاف الزهراني بانه تم توجيه اربع فرق اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصولها للموقع وبعد مسحه اتضح وجود ست حالات وفاه بالموقع ، وإصابتين خطيرة حيث تم التدخل الاسعافي لها والتعامل معها اسعافياً ،مع وجود خمس إصابات ما بين متوسطة وبسيطة ، و تم التدخل إلاسعافي لهم والتعامل معها اسعافياً ايضاً ، ونقلهم الى مستشفى قلوه لتلقي العلاج اللازم ، مشيرًا أنه تم نقل ستة اصابات عن طريق فرق الهلال الاحمر واصابة بسيطة نقلت عن طريق اسعاف الدفاع المدني ، سائلًا الله السلامة للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين .