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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور حوادث الطرق تحصد 6 وفيات في حادث مروع بمحافظة الحجرة

بالصور حوادث الطرق تحصد 6 وفيات في حادث مروع بمحافظة الحجرة
إبراهيم الزهراني(صدى):

أوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني : أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 16:59 مساء اليوم الجمعة مفاده وقوع حادث تصادم بمركز الجرين تحديدًا عليب .

وأضاف الزهراني بانه تم توجيه اربع فرق اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصولها للموقع وبعد مسحه اتضح وجود ست حالات وفاه بالموقع ، وإصابتين خطيرة حيث تم التدخل الاسعافي لها والتعامل معها اسعافياً ،مع وجود خمس إصابات ما بين متوسطة وبسيطة ، و تم التدخل إلاسعافي لهم والتعامل معها اسعافياً ايضاً ، ونقلهم الى مستشفى قلوه لتلقي العلاج اللازم ، مشيرًا أنه تم نقل ستة اصابات عن طريق فرق الهلال الاحمر واصابة بسيطة نقلت عن طريق اسعاف الدفاع المدني ، سائلًا الله السلامة للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين .

 


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