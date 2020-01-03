تقنية بيشة تحقق المركز الأول على مستوى كليات المملكة

محمد السعران(صدى):

حققت الكلية التقنية ببيشة للبنين ( المركز الأول ) وفق إحصائية الكفاءة التشغيلية للكليات التقنية بالمملكة “بنين” للفصل التدريبي الأول لعام ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ،

وذلك من أصل “٥٠ كلية تقنية” وفق معايير وضوابط الكفاءة التي تعنى بالجودة وضبط الأداء التشغيلي.

وقدّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي الشكر والتقدير لعميد الكلية التقنية ببيشة الأستاذ خالد آل مشوط والهيئة التدريبية والإدارية على ما حققوه بين صفوف الكليات على مستوى المملكة والذي يعكس جهودهم وتميزهم.

من جهته ثمّن عميد الكلية جهود زملائه في التدريب بقيادة وكيل التدريب الأستاذ سلطان الشهراني وكافة رؤساء الأقسام التدريبية كما نوه بالأقسام المساندة بالإدارة والتي عملت جنباً إلى جنب مع الأقسام التدريبية لتحقيق المركز الأول، مشيرا إلى أن تحقيق المركز الأول يدل على التزام المنشأة بتوجيهات القيادات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذين يسعون دائماً إلى تألقٍ مزدهر ينمو ويتجدد بهمم الرجال وثقتهم بقدراتهم.