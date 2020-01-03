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بالفيديو.. نقل مجسم ميدان «الفلك» لتسهيل الحركة المرورية بجدة

بالفيديو.. نقل مجسم ميدان «الفلك» لتسهيل الحركة المرورية بجدة
نايف السالم(صدى):

وثقت أمانة محافظة جدة ، أعمال نقل مجسم ميدان الفلك إلى موقعه الجديد ، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بتويتر .

وجاء ذلك ضمن أعمال مشروع جسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد.

وكانت أمانة أعلنت عن خطتها لنقل المجسم وتغيير موقعه بمحاذاة الجسر لتحرير الحركة المرورية وفك الاختناقات.

وبدأت الأمانة في تنفيذ في أعمال مشروع الجسر منتصف يناير الماضي وتستمر لمدة 18 شهراً، ليكون بعد اكتماله بطول 800 متر.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 696 ] نشر منذ 27 دقيقة

له ذكريات عندي اااااااااااااااااااه

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