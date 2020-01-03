الهلال يفقد الأمل في صفقة مهند علي

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، عن وجود صعوبة في انضمام العراقي مهند علي، لاعب فريق الدحيل القطري، إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، على الرغم من إنه كانت تنتشر أنباء عن احتمالية تخلي الدحيل عن اللاعب بعد ضم ماندزوكيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وكانت المفاضلة بين مهند علي والغاني إيفانز منساه المنضم منذ أيام إلى الفريق الأول لكرة القدم، ولكن يبدو أن مسئولي الدحيل، استقروا على التخلي عن الصفقة الجديدة إيفانز، وذلك بإعارته إلى أحد الفرق لمدة 6 أشهر، قبل العودة إلى الفريق من جديد في الصيف القادم.

ويريد الهلال، تدعيم خط هجوم الفريق ليكون بديلًا للمهاجم السوري عمر خربين، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، بعد خروجه من حسابات المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو.