تعريف يوضح حقوق المتهم أثناء المحاكمة

حمود العنزي(صدى):

استعرض برنامج تعريف المتخصص في رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية ، سلسلة انفوجرافية توضح حقوق المتهم أثناء المحاكمة.

وقال البرنامج ، إنه من حقوق المتهم أثناء محاكمته ، العقوبة شخصية ، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءًا على نص شرعي أو نص نظامي ، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي ، كما أن القضاه مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء ، وحق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة .

ومن حقوق المتهم أثناء المحاكمة ايضاً ، إذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مٌهة لإعداد دفاعه فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية ، المتهم في الجرائم الكبيرة له الحق في الاستعانة بمن يدافع عنه وإذا لم يكن لديه مقدرة المالية في الاستعانة بمحامي فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة

أن يٌحاكم حضورياً وأن لا يٌحكم إلا بعد حضور المتهم ، جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة استثناء بأن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو أن تنمع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو كان ذلك ضرورياً لإظهار الحقيقة .

وتوجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك ، ولا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك ، وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات ، ويحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال ، وتوجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة ، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويٌعطى صورة منها ، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك ، المتهم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من ادلة وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق .