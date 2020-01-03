بالفيديو.. قصة سجين تورط في قضية سرقة تحت تأثير المخدرات

علي القحطاني(صدى):

قضت المخدرات على أحلام ومستقبل الكثير من الشباب، الذين يقعون بين أنيابها لتنهشهم ببطء حتى تتركهم فريسة لجرائم أخرى أكثر ضررًا لهم وللآخرين.

وفي السياق نفسه، كشف ” سناب الداخلية ” عن قصة سجين قاده إدمان المخدرات إلى براسن السجن بعد قيامه بارتكاب جريمة سرقة تحت تأثير المخدر.

وأقدم الشاب ذات ليلة إلى اقتحام مصنع يعمل به زميله، بعد الاتفاق معه وهما واقعان تحت تأثير المواد المخدرة؛ ليسرقا ما بداخل المصنع من أجهزة وأغراض؛ حيث شك فيهما أحد الأشخاص وأبلغ عنهما رجال الشرطة ليتم القبض عليهما على الفور.