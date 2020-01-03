إيران تسعى لنقل جثة قاسم سليماني من العراق 

طهران(صدى):

أثار مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليمان في عملية أمريكية قرب مطار عاصمة العراق ردود فعل دولية وإقليمية واسعة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن إيران تبذل قصارى جهدها لنقل جثة قاسم سليماني من بغداد إلى طهران لتهدئة المشاعر الشعبية الغاضبة من إخفاق حكومة بلادهم في توفير الحماية اللازمة للإرهابي سليماني الذي لقى مصرعه رفقة أحد قادة الحشد الشعبي العراقي المدعو أبو مهدي المهندس.

واتضح أن عملية استهداف قاسم سليماني تمت بموافقة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردًا على دور إيران والحشد الشعبي في اقتحام مبنى السفارة الأمريكية في العراق قبل يومين وإضرام النيران فيه.