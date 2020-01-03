بالفيديو.. مُسن مصري يُهدي حفيده الكفيف «نور عينيه»

القاهرة(صدى):

أثارت قصة سبعيني مصري تعاطف واسع بعد تداولها عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بكثافة.

ويذهب الجد المصري المُسن يوميًا مع حفيده إلى الجامعة؛ حيث تبين أن حفيدة كفيف؛ لذلك يوفر له جده الأمان بإيصاله وانتظاره يوميًا .

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي ” في تقرير مصور إن الشاب الكفيف لا يعرف شيئًا عن والده الذي طلق أمه منذ أن كان عمره 3 أشهر.

وقام الجد بتربية حفيدة ومساعدت في حياته اليومية، وقد حرص جده على تحفيظه القرآن الكريم، بعد أن لاحظ قدرة ” ياسر ” على الحفظ.

وكانت أزمة الشاب عندما قرر الالتحاق بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، لأن الجامعة لا توفر مرافقين للطلبة المكفوفين، بل على أهالي الطلبة توفير هذا المرافق بأنفسهم، ورغم أن الجد مسن سبعيني إلا أنه قرر أن يكون مرافقًا لحفيده في الجامعة.

وقال الجد في تصريحات صحفية: أنا أعمل كل جهدي ومجهودي حتى يتعلم حاجه تنفعه بعدين، وربنا يكرمه وياخد الشهاده.

وطلب الجد فقط وسيلة مواصلات تنقله وحفيده يوميًّا إلى الجامعة، أما ” ياسر ” فكانت أمنيته أن يساعده شخص مبصر بالقراءة له حتى يتمكن من تحصيل علومه، كما يحتاج شخصًا يقوم بالكتابة له أثناء أداء الاختبارات.

واستجابت عدة جهات لياسر وجدة؛ حيث قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إعفاء ” ياسر ” من المصروفات الدراسية، كما أكد أن ياسر يستطيع أداء الامتحان إلكترونيًّا في حال تمكنه من التعامل مع الكمبيوتر، وقال إن الجامعة ستعمل على استخراج كارنيه لمرافق ياسر من أجل تيسير دخوله إلى الجامعة “.

كما قررت وزارة التضامن المصرية توفير مرافق لياسر، إلى جانب تحمل الوزارة لتكاليف انتقاله يوميًّا من المنزل إلى الجامعة.