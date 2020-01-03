سعيد المولد مهدد بالغياب عن مواجهة الهلال

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، عن إصابة مدافع النادي ‎الأهلي سعيد المولد، بتمزق في عضلة الساق، مما يهدده بالغياب عن لقاء نادي ‎الهلال، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق، قد اضطر إلى استبدال المولد في الشوط الأول من المباراة التي كسبها الفريق أمام الفيحاء بهدف دون رد، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بسبب معاناته من التهاب في مفصل القدم.