«معه دائمًا» سر الكتاب الذي كان بحوزة قاسم سليماني

بغداد(صدى):

عٌثر بحوزة الإرهابي قاسم سليماني بعد مقتله في ضربة جوية أمريكية على كتاب يحمل عنوان «كلجين احمدي»

وكشف الناشط الأحوازي محمد مجيد الأحوازي عن سر هذا الكتاب، لافتًا إلى أنه كان يحمله في جميع تنقلاته.

وقال ” الأحوازي ” إن الكتاب يحتوي على قصائد بكائية ومدائح كربلائية باللغة الفارسية، ومن تأليف الشاعر الإيراني ذبيح الله أحمد جرحي.

ويرجع تاريخ نشر الكتاب إلى عام 1963م، وكان بحوزته أيضًا أوراق نقدية من العملتين الإيرانية والسورية، وبنادق من طراز ” كلاشينكوف “.

وقتلت أمريكا قاسم سليماني وعدد من قادة إيران في ضربة جوية بـ 3 صواريخ استهدفت موكبًا لهم في طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.