بعد خلعها الحجاب .. مشاعل الشحي تثير ضجة بين متابعيها بشعر أشقر

أبوظبي(صدى):

أثارت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي ضجة كبيرة بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب إطلالتها الجديدة .

وظهرت مشاعل في صورة جديدة لها ، بتغييرات كبيرة في شكلها حيث اعتمدت لون الشعر الأشقر الفاتح وأضافت العدسات الملونة إلى عينيها.

ولفتت مشاعل أنظار عدد كبير جداً من المتابعين الذين تفاوتت أراؤهم بين من رأوا أنها تخطت الحدود وبالغت في تغيير شكلها خاصة بعد خلعها للحجاب ، ومنهم من اعتبر أن التغيير يناسبها ويليق بشخصيتها المرحة.