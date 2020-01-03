أزمة نسب تلاحق حارس ريال مدريد بسبب علاقة سرية

طلال الغامدي(صدى):

يواجه حارس نادي ريال مديريد البلجيكي تيبو كورتوا ، فضيحة نسب جديدة ، حيث ادعت فتاة بريطانية تٌدعى ” إلسا إيزاك ” ، أنها انجبت منه طفلاً من علاقة سرية جمعتهما عندما كان في صفوف تشيلسي الإنجليزي، قبل أن ينضم لصفوف ريال مدريد الإسباني صيف 2018.

وقالت إلسا في تصريحات لصحيفة thesun الإنجليزية ، أنها كانت تعيش في شقة مجاورة لمنزل كورتوا في العاصمة لندن ، وربطتهما علاقة حميمية بعد إلحاح منه ، وبعد فترة من العلاقة أخبرت الحارس البالغ 27 عاما بشأن اكتشاف حملها منه، لكنه طلب منها إجهاض الجنين في أسرع وقت، إلا أنها رفضت كون العملية خطر على حياتها..

وأنجبت إسا الطفل “إينزو” في تاريخ سبتمبر 2017، وقبل ذلك كان كورتوا قد انفصل عن زوجته مارتا بسبب مشاكل تتعلق بعدم رغبتها في البقاء بإنجلترا وأرادت العودة إلى مدريد خاصة بعد أن أنجبت الطفل الثاني “نيكولاس”، ورغم ذلك أصر على عدم الاعتراف بـ”إينزو” من علاقته السرية من إلسا.

وحاولت إلسا إجبار كورتوا على الاعتراف بالطفل وتولي مسؤولية رعايته والإنفاق عليه بعد سفره إلى العاصمة الإسبانية، لكنه رفض كل ذلك، كون الأمر قد يدمر علاقته مجددا مع زوجته مارتا بعد أن عاد إليها.

واشارت الصحيفة أنه لم تكن إلسا الوحيدة التي تخرج للعلن لتتحدث عن علاقة غرامية مع حارس عرين النادي الملكي، فكثيرا ما دارت حوله الشائعات وأنباء عن علاقاته الغرامية السرية، لتحيط به أزمات عدة في حياته العائلية.