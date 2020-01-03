بالفيديو .. ترامب يتصدر طقطقة السعوديين

عادل الحربي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عدد من الفيديوهات والتعليقات حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن نجح في قتل قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني.

وركب مواطنون فيديوهات مختلفة «تٌطقطق» للرئيس الأمريكي من بينها فيديو طريف يترجم حديث لترامب باللهجة السعودية، في إشارة إلى سعادتهم بنجاحه في تخليص الشرق الأوسط من أحد الأذرع الإيرانية الشيطانية بالمنطقة.

وكانت ضربة جوية أمريكية استهدفت فجر اليوم سيارات تابعة للحشد الشعبي العراقي، كان بداخلها عدد من قادة إيران، من بينهم قاسم سليماني وذراعه الأيمن أبو مهدي المهندس؛ حيث لقي حتفهم على الفور بعد قصف سياراتهم بـ 3 صواريخ أمريكية.

اقرأ أيضا: