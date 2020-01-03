منع دنيا بطمة من مغادرة المغرب بسبب قضية «فضح المشاهير»

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، عن قيام سلطات مطار محمد الخامس بالمغرب، من منع الفنانة دنيا بطمة من مغادرة المغرب نحو العاصمة البحرينية المنامة مكان إقامتها، برفقة زوجها وذلك على خلفية تورطها في قضية ” حمزة مون بيبي” الشهيرة بـ ” فضح المشاهير “.

وقررت المحكمة الابتدائية في مراكش، استئناف الشق المرتبط بمتابعة دنيا بطمة في حالة إطلاق سراحها، حيث كان من المقرر أن تحسم غرفة المشورة في هذا الطعن خلال الأيام المقبلة، علما أن أولى جلسات المحاكمة ستكون يوم 10 فبراير 2020.

وكانت ” بطمة ” قد طالبت بالسماح لها بالسفر إلى الخارج، لارتباطها بعقود عمل، ستكون ملزمة بحضورها، حتى لا تكون مجبرة على سداد غرامات مالية كبيرة في حال عدم حضورها.