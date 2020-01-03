شاهد.. أحلام ترتل القرآن الكريم وسط الثلوج في فرنسا

أبوظبي(صدى):

خطفت الفنانة الإماراتية أحلام ، الأنظار إليها عقب نشرها مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي خلال ترتيلها آيات من القرآن الكريم ، وسط الثلوج في فرنسا .

وفاجأت أحلام متابعيها في الفيديو بترتيل سورة “يس” في بث مباشر وسط الثلوج، فظهر صوتها العذب وهي تقرأ القرآن بينما تتسلط الكاميرا على الثلوج، في مشهد خطف القلوب بشدة.

يٌشار أنه حرصت الفنانة أحلام على مشاركة محبيها على انستقرام، بلقطات عدة من إجازتها التي تقضيها حالياً في فرنسا وتحديداً في منطقة كورشيفيل في جبال الألب.