بالفيديو.. لحظة استهداف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في عملية « البرق الأزرق »

طهران(صدى):

بثت قناة الإخبارية مقطع فيديو عن لحظة استهداف موكب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، في محيط مطار بغداد الدولي.

وبدا في المقطع إحدى الغارات تستهدف سيارة كانا يستقلّانها مع آخرين، ما أدت إلى مقتل معظم الركاب، في العملية التي أطلقت عليها القوات الأمريكية «البرق الأزرق».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في «عمل دفاعي»، وجاء في بيان البنتاجون:”بتوجيه من الرئيس، نفّذ الجيش الأمريكي عملًا دفاعيًّا حاسمًا لحماية الأمريكيين في الخارج بقتل قاسم سليماني”.