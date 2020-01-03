مشروب البقدونس يُخلصك من الكرش في 5 دقائق

أميرة خالد(صدى):

يخلص مشروب البقدونس جسمك من السموم والدهون العنيدة المتراكمة في الجسم؛ويمكنكِ اعتماد مشروب البقدونس للتخلص من السمنة، والحصول على جسم رشيق.

ومن فوائده أنه مدرًا للبول، مما يساعد الجسم على التخلص من الماء الزائد، ويحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، ويمكنك تناوله مرتين يوميًا.

كما أنه غني بفيتامين A، مما يجعل النظام الغذائي الذي تقومين به صحيًا.

وإليكٍ طريقة تحضير مشروب البقدونس بطريقتين مختلفتين:

أولا: مكونات مشروب البقدونس والخيار:

– كوب من الماء المغلي.

– خیارة واحدة كبیرة.

– ٢ حزمة بقدونس.

طريقة التحضير :

– اغسلي البقدونس والخيار جيدًا.

– أحضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه البقدونس والخيار واضربيهما جيدًا.

– أضيفي قطرات من عصیر اللیمون.

– تناولي المشروب على معدة فارغة.

ثانيا: مكونات مشروب البقدونس والليمون:

– حزمة كاملة من البقدونس.

– لیمونة واحدة.

– كوب ماء.

طريقة التحضير والتطبيق:

– ضعي البقدونس في الخلاط الكهربائي مع الماء واخلطيهما جيدًا.

– أضيفي اللیمونة إلى مشروب البقدونس.

– احرصي على تناول المشروب يوميًا بعد الاستيقاظ من النوم على معدة فارغة لمدة 5 أيام.