ّمعلومات مثيرة عن الصاروخ القاتل لـ قاسم سليماني

طهران(صدى):

أوضحت التحليلات الأولية أنه تم استخدام صاروخ من طراز Hellfire R9X في عملية تصفية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والمرافقين له، كما ظهرت بقايا الجثث ممزقة إربا وآثار الدمار أعلى المركبات.

وصممت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA صاروخ فريد من نوعه لتنفيذ عمليات تصفية واغتيال عناصر مستهدفة تابعة لتنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين في سوريا، حيث عرف الصاروخ من طراز Hellfire R9X أيضا باسم “Flying Ginsu”، نسبة إلى أحد أنواع السكاكين المشهورة.

وبلغ وزن الصاروخ R9X حوالي 45 كلغ بخلاف الشفرات الست التي تكفي لقتل أي شخص داخل نطاق طيرانها بنسبة 100%، وتبلغ منطقة الخطر المميتة حوالي 75 سم، وهو ما يفسر أن بعض بقايا الجثث تم تقطيعها إلى أجزاء تطايرت بعيدا عن موقع اندلاع الحريق في المركبتين اللتين كان سليماني والمرافقون له يستقلونهما، وكما يظهر في اللقطة التي تظهر يد سليمان وبها خاتمه الذي تم التعرف على تصفيته من خلاله، حيث أن الصاروخ Hellfire قتل العنصر المستهدف عن طريق الانقضاض عليه.