صدمة لـ «فيدال» بسبب شكواه ضد برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية إسبانية، اليوم الجمعة، عن أبرز التطورات بشأن شكوى اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، ضد نادي برشلونة، لعدم الحصول على حوافز قيمتها 2.4 مليون يورو.

وأكدت التقارير، أنه تم رفض دعوى أرتورو فيدال بحجة تفسير اللاعب الخاطئ لبنود عقده مع ناديه؛ فيما كان قد قدّم الشكوى عن طريق محاميه يوم 5 ديسمبر الماضي، وطالب بمبلغ 2،4 مليون يورو؛ بناء على بنود في عقده تمنحه المبلغ حال شارك في 60% من مباريات الموسم الماضي.

ومن جانبه، يعتقد نادي برشلونة أن البند يستوجب مشاركة اللاعب في شوط على الأقل في كل مباريات الفريق وهو الخلاف الذي اندلع بين إدارة الفريق واللاعب؛ لافتًا إلى أن اللاعب لم يستجب للشروط الموجودة في عقده، لذلك يرفض دفع المبلغ بينما يعتقد اللاعب التشيلي أنه يستحق المبلغ لأنه استجاب لشروط بنود العقد.