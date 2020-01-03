مالك إبل يوزع وجبات مجانية للجماهير بمهرجان الملك عبدالعزيز

علي القحطاني(صدى):

قدم مالك إبل منقية من فئة «الشعل» ، يشارك بها في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وهو المواطن مطلق صقر الفطيماني السهلي ، عربة “فود” لتوزيع 1220 وجبة إفطار مجانية للجماهير المتواجدة في المهرجان.

وقام السهلي بتوزيع وجبات الإفطار المجانية من موقع قريب من مدرجات ساحة العرض لجميع مشاهدي “منقيته”، التي يطلق عليها اسم “الطرافح”.

وكانت قدمت اليوم الجمعة ، 10 منقيات من فئة “الشعل” ، استعراضاً أمام لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ضمن مسابقة “بيرق المؤسس”.