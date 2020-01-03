أبرزها الكيوي والموز .. فواكه شتوية تعزز القدرة الجنسية عند الرجال

أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسات علمية ، أنه يمكن حل مشكلة ضعف القدرة الجنسية للرجال ، بتناول العديد من الفواكه الشتوية التي يمكن الاعتماد عليها، كبديل طبيعي للأدوية .

وأكدت بعض الدراسات ، أنه يعمل عصير الرمان على تقليل ضغط الدم الانقباضي، مما يساعد على تحسين عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى العضو الذكري، الأمر الذي يساهم في علاج ضعف الانتصاب، وتعزيز القدرة الجنسية عند الرجال، وفقا لموقع”Drtracygapin” .

كما يُعد الكيوي والفواكهة الحمضية ، من الفواكه التي ينصح بتناولها قبل ممارسة العلاقة الحميمة، وذلك لاحتوائها على فيتامين سي، الذي يساهم في تعزيز الرغبة الجنسية لدي الرجال والنساء على حدٍ سواء، كما يمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء النشاط البدني المطلوب عند الجماع .

وقال الخبراء ، تتميز الفراولة باحتوائها على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، التي تحفز الخصيتين على إنتاج المزيد من الحيوانات المنوية، فضلًا عن فيتامين سي، الذي يساعد على تحسين عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى العضو الذكري، مما يساهم في علاج ضعف الانتصاب .

والموز يُعد من الفواكه الغنية بمادة البروميلين، وهي مجموعة من الإنزيمات التي تحفز الجسم على إنتاج المزيد من هرمون التستوستيرون، كما يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية، لذلك ينصح بتناوله قبل الجماع، للحفاظ على انتصاب العضو الذكري لأطول فترة ممكنة.