طريقة احتساب نقاط المخالفات المرورية

علي القحطاني(صدى):

كشفت اللائحة التنفيذية لنظام المرور والتي سيتم العمل بعد 6 أشهر؛ عن طريقة احتساب النقاط للمخالفات المرورية؛ فيما ستطبق عقوبة سحب الرخصة إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكب المخالفة 90 نقطة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب أول مخالفة.

ويتم احتساب نقاط المخالفات كالتالي: المخالفات الواردة بجداول المخالفات أرقام: ١ و٢ و٣ و٨؛ لكل مخالفة مرتكبة نقطتان؛ أما المخالفات الواردة بجدولَي ٤ و٥؛ لكل مخالفة مرتكبة ٣ نقاط؛ بينما المخالفات الواردة بجدولَي المخالفات ٦ و٧؛ لكل مخالفة مرتكبة ٥ نقاط.