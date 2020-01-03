العناية الآلهية تنقذ سيارة مواطن علقت على حافة بحيرة بالقنفذة (صور)

مكة المكرمة(صدى):

شهدت بحيرة سد وادي حلى الواقعة جنوب القنفذة، حادث مروع لسيارة مواطن كادت أن تسقط في البحيرة؛ قبل أن تنقذها العناية الآلهية، وتدخل الدفاع المدني.

وورد إلى الدفاع المدني بلاغ يفيد بتعلق سيارة (جيب بترول) في مكان وعر ببحيرة سد وادي حلي وبعد الانتقال للمكان والوصول إليه اتضح صعوبة الحالة.

ونسقت فرق الدفاع المدني جهودها؛ لسحب المركبة من الموقع قبل سقوطها؛ حيث نجحت في ذلك.

وفي السياق ذاته حذر الدفاع المدني قائدي المركبات من النزول في الأودية وأماكن تجمعات المياه؛ كما ناشد الجميع بالابتعاد عن أماكن جريان السيول والمستنقعات التي خلفتها مياه الأمطار وعدم المجازفة بمركباتهم وأنفسهم.