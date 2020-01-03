صورة طريفة لحكم يحتكم إلى الفار جانب مشجع يحمل سلاحا

أميرة خالد(صدى):

أثارت صورة طريفة لحكم فيديو بدائي يٌدير مباراة تحت تهديد السلاح ، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، سخرية المتابعين خاصة من مٌحبي ومتابعي كرة القدم .

وأظهرت الصورة ، استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” بطريقة بدائية، خلال مباراة هواة لكرة القدم تٌجرى على ملعب ترابي يحضرها عشرات المشجعين في إحدى الدول الإفريقية.

ورصدت الصور حكم اللقاء كما لو كان يحتكم إلى تقنية “الفار”، من خلال شاشة تلفزيون صغيرة من الطراز القديم للتأكد من صحة إحدى اللقطات.

وبعد ثوان معدودة، يظهر الحكم عائدا إلى أرضية الملعب معلنا صحة اللقطة، وخلفه رجل يحمل سلاحا ناريا من الحجم الكبير ، ما أثار تعجب وسخرية المتابعين لبدائية المباراة ووجود تقنية الفار دون وجود للكاميرات وغرفة التحكم.