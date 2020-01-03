زيدان يعلن غياب هازارد عن مباراة السوبر الإسباني بالمملكة الشهر الحالي

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني ، عن غياب النجم البلجيكي إدين هازارد ،عن مشاركته بمباراة كأس السوبر الإسباني، في المملكة، الشهر الحالي ، مٌشيراً إلى أنه سيكمل عملية تعافيه بشكل طبيعي، آمل أن نتمكن من رؤيته معنا بعد كأس السوبر“.

وكان خرج هازارد في الدقيقة 68 من مباراة ريال مدريد مع باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم 26 نوفمبر الماضي، حيث غاب النجم البلجيكي بعدها عن 6 مباريات، بينها مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

ويلعب ريال مدريد مع فالنسيا، يوم الأربعاء 8 يناير، على استاد الجوهرة المشعة، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وحال فوزه فإنه سيلعب مع الفائز من مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد، يوم 12 يناير.