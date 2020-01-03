تسريب أبرز مواصفات Sonata القادمة من هيونداي

سيول(صدى):

شهدت الساعات الماضية تسريب بعض المواصفات الخاصة بـ Sonata القادمة من هيونداي 2021، التي ستطلقها هيونداي في النصف الثاني من العام القادم.

ونشر موقع motor1 المتخصص بشؤون السيارات مواصفات السيارة، التي أتت بهيكل انسيابي بملامح رياضية، صممت مؤخرته بشكل يجعل من غطاء الصندوق يشبه جنحا هوائيا يساعد في زيادة الثبات على السرعات العالية.

وتتميز هذه السيارة بعجلات رياضية بمقاس 18 و19 إنشا، ومصابيح LED أمامية غريبة الشكل، ومصابيح خلفية تمتد على طول صندوق الأمتعة.

وستعمل هذه المركبة بمحرك بـ 4 أسطوانات بسعة 2.5 ليتر وعزم 290 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل.

وتجدر الإشارة إلى أن النماذج الحالية من Sonata تعمل بعدة أنواع من المحركات، محرك بسعة لترين وعزم 152 حصانا، ومحرك بسعة لترين ونصف وعزم 180 حصانا، ومحرك هجين يولد عزما يعادل 192 حصانا.