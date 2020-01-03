حلا شيحة تنتظر الحب و تستنجد بالله :«ساعدني»

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة حلا شيحة جدلا بأخر منشور لها عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام “.

وأعربت حلا في المنشور عن تفاؤلها بالعام الجديد 2020، وأنها تتمنى أن تجد فيه الحب الحقيقي.

وكتبت حلا شيحة عبر موقع إنستغرام قائلة: 2020 تعالي وأحضري معك السعادة الحقيقية والحب الحقيقي والمعنى الحقيقي للحياة، النجاح والكثير من الضحك والقليل من الخوف.

واستطردت: ابعدي عني الطاقات السلبية، فقط يبقى الأشخاص الإيجابيون الذين سيضيفون لحياتي قيمة كبيرة 2020 كوني لطيفة لنا جميعا.

وطلبت من الله أن يمنحها القوة لفعل الأشياء الصحيحة بوقتها المناسب فأضافت: ساعدني يا الله وأرشدني على فعل الصواب عندما أكون مخطئة.