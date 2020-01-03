17 ألف مستفيد من خدمات ” سعود الطبية” لذوي الإعاقة

بدر الحارثي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الرعاية التخصصية للأشخاص ذوي الإعاقة أن أكثر من 17 ألف مستفيد من خدمات القسم المتنوعة، وذلك خلال عام 2019م.

جاء ذلك على هامش فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار ” المستقبل يمكن الوصول إليه”، والذي دشنه المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي.

وأوضح رئيس قسم الرعاية التخصصية للأشخاص ذوي الإعاقة أيمن العتيبي أن الفعالية تهدف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريفهم بالخدمات المقدمة من قبل مدينة الملك سعود الطبية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتأهيلي والخدمات اللوجستية.

وأشار العتيبي إلى أن الفعالية تحتوي على ثلاث أركان تتمثل في: ركن لجنة دعم حديثي الإعاقة، ركن ” اجتمعنا لأجلكم”، والذي يجمع جميع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة اللوجستية والطبية، ركن تجربتي مع المدينة، والتي يتحدث من خلالها عدد من المستفيدين عن إنطباعهم من الخدمات المقدمة وبمشاركة عدة جهات من جمعية حركية وجمعية المكفوفين ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.