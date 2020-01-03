خطوات لمعرفة آلية دفع ثمن المركبة في خدمة بيع المركبات عبر أبشر

نايف السالم(صدى):

أوضح تطبيق أبشر للخدمات الإلكترونية ، خطوات هامة تُمكّن المشتري من معرفة آلية دفع ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات.

وقال التطبيق ، أن الخطوة الأولى تتمثل في ضرورة دفع المشتري للرسوم الحكومية الخاصة بالخدمة عن طريق خدمة “سداد”، ثم يقوم بالتأمين على المركبة لإتمام عملية الشراء.

ويأتي بعد ذلك تحويل المشتري لثمن المركبة بالحساب البنكي الوسيط الخاص بالخدمة في البنك السعودي البريطاني “ساب”، ثم يتم تحويل ثمن المركبة بعد إتمام عملية المبايعة من قبل الوسيط الخاص بالخدمة لحساب البائع الشخصي.