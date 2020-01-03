وظائف شاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو بالمنطقة الشرقية
فتح مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي بالمنطقة الشرقية باب التقديم على وظائف شاغرة ، وفقاً للتفاصيل التالية .
1-المسمى الوظيفي : سكرتير طبي أول .
الشروط :
1-درجة الدبلوم لمدة سنتين في تخصص السكرتارية الطبية أو ما يعادلها .
2-خبر لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذا صلة .
3-القدرة على استخدام المعدات المكتبية .
4-مهارات التواصل الجيد .
5-مهارات الكتابة الجيدة .
6-مهارات الحاسب الآلي .
7-إجادة اللغة الأنجليزية .
وأوضح المركز أن التقديم متاح اليوم الجمعة 3/ 1/ 2020 ، وذلك على الرابط التالي هنا
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