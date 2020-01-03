وظائف شاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو بالمنطقة الشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي بالمنطقة الشرقية باب التقديم على وظائف شاغرة ، وفقاً للتفاصيل التالية .

1-المسمى الوظيفي : سكرتير طبي أول .

الشروط :

1-درجة الدبلوم لمدة سنتين في تخصص السكرتارية الطبية أو ما يعادلها .

2-خبر لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذا صلة .

3-القدرة على استخدام المعدات المكتبية .

4-مهارات التواصل الجيد .

5-مهارات الكتابة الجيدة .

6-مهارات الحاسب الآلي .

7-إجادة اللغة الأنجليزية .

وأوضح المركز أن التقديم متاح اليوم الجمعة 3/ 1/ 2020 ، وذلك على الرابط التالي هنا