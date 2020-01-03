  • الجمعة 3

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. وظائف شاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو بالمنطقة الشرقية

وظائف شاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو بالمنطقة الشرقية

وظائف شاغرة بمركز جونز هوبكنز أرامكو بالمنطقة الشرقية
فاطمة المالكي(صدى):

فتح مركز جونز هوبكنز ارامكو الطبي بالمنطقة الشرقية باب التقديم على وظائف شاغرة ، وفقاً للتفاصيل التالية .

1-المسمى الوظيفي : سكرتير طبي أول .

الشروط :
1-درجة الدبلوم لمدة سنتين في تخصص السكرتارية الطبية أو ما يعادلها .
2-خبر لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذا صلة .
3-القدرة على استخدام المعدات المكتبية .
4-مهارات التواصل الجيد .
5-مهارات الكتابة الجيدة .
6-مهارات الحاسب الآلي .
7-إجادة اللغة الأنجليزية .
وأوضح المركز أن التقديم متاح اليوم الجمعة 3/ 1/ 2020 ، وذلك على الرابط التالي هنا


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *