بالصور.. رسالة مؤثرة لمعلم يودع تلاميذه وزملائه بعد 40 عام من المهنة
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مؤثرة لرسالة معلم كتبها على سبورة فصله في ختام مشواره المهني مودعاً تلاميذه وزملائه بعد 40 عام .
وكتب المعلم الدكتور محمد بن حسن شداد الزيلعي في رسالته ، أنه أحب مهنة التدريس قائلاً : طالما احببتها واعطيتها غاية ما في طاقتي البشرية ، فإن أحسنت بتوفيق من خالقي ، وإن قصًرت فالطبع البشري لا يخلو من التقصير .
واختتم الرسالة بدعوته الله تعالي بأن يكلل جهوده بالإحسان والمغفرة ، وألا يقف أحد تلاميذه يشكوه لله يوم القيامة .
وأثارت الرسالة إعجاب الجميع بإخلاص المعلم لمهنته ، وخشيته من الله التي دفعته لتقان عمله على أفضل وجه .
من جانبه عبر نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي عن شكره وامتنانه للمعلم ، كما شارك في حفل توديعه مدير تعليم القنفذه وعدد من القيادات التعليمية .
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