بالصور.. رسالة مؤثرة لمعلم يودع تلاميذه وزملائه بعد 40 عام من المهنة

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مؤثرة لرسالة معلم كتبها على سبورة فصله في ختام مشواره المهني مودعاً تلاميذه وزملائه بعد 40 عام .

وكتب المعلم الدكتور محمد بن حسن شداد الزيلعي في رسالته ، أنه أحب مهنة التدريس قائلاً : طالما احببتها واعطيتها غاية ما في طاقتي البشرية ، فإن أحسنت بتوفيق من خالقي ، وإن قصًرت فالطبع البشري لا يخلو من التقصير .

واختتم الرسالة بدعوته الله تعالي بأن يكلل جهوده بالإحسان والمغفرة ، وألا يقف أحد تلاميذه يشكوه لله يوم القيامة .

وأثارت الرسالة إعجاب الجميع بإخلاص المعلم لمهنته ، وخشيته من الله التي دفعته لتقان عمله على أفضل وجه .

من جانبه عبر نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي عن شكره وامتنانه للمعلم ، كما شارك في حفل توديعه مدير تعليم القنفذه وعدد من القيادات التعليمية .