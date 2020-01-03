رفض استلامها قبل اغتياله بعامين.. رسالة تحذيرية من الولايات المتحدة لقاسم سليماني

طهران(صدى):

كشف محمد محمدي كلبايكاني مدير مكتب المرشد الأعلى الإيراني سابقاً ، عن رفض قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني استلام رسالة تحذير بعثها له وزير الخارجية الأمريكي الحالي مايك بومبيو.

وقال كلبايكاني ، أن رسالة بومبيو وصلت إلى سليماني في منطقة البوكمال شرق سوريا بالقرب من الحدود مع العراق، لكنه رفض استلامها وقال “ليس لدي شيء لأفعله مع هؤلاء الأشخاص”.

وفي ديسمبر من عام 2017 ، أعلن بومبيو ، أنه حذر خلال رسالة، سليماني من ملاحقة الولايات المتحدة الأمريكية له ولإيران في حال أن حاولت الأخيرة مهاجمة العسكريين الأمريكيين في سوريا أو العراق ، لكن سليماني رفض وقتها استلام الرسالة.

وكان التلفزيون العراقي الرسمي قد أعلن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، كما أعلن مقتل نائب رئيس ميلشيات الحشد الشعبي “أبو مهدي المهندس”، وذلك في قصف صاروخي استهدف سيارة كان يستقلها سليماني والمهندس على طريق مطار بغداد الدولي.