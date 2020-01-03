«الحصيني» يحذر من أمطار مستمرة على مدار 12 ساعة بدءً من اليوم

عادل الحربي(صدى):

كشف باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني عن بدء الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة بدءً من مساء اليوم الجمعة.

وحذر “الحصيني ” من هطول أمطار على مناطق الشمالية والقصيم ثم شمال المنطقة الشرقية كما ستغطي الأمطار دولة الكويت .

وتابع أن الأمطار ستهطل على الطائف والباحة وعسير والليث والقنفذة وجازان والوجه وضباء وعفيف والدوامي و شقراء وسدير والمحمل وحريملاء ورماحثم تصل إلى الرياض غداً السبت .

وأضاف أن الأمطار ستظل متواصلة على مدار 12 ساعة بين الخفيفة إلى شبه غززيرة ، وسيعقبها موجة برد متوسطة القوة على مناطق المملكة وتكون خفيفة على مكة المكرمة .