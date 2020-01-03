«الحصيني» يحذر من أمطار مستمرة على مدار 12 ساعة بدءً من اليوم
كشف باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني عن بدء الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة بدءً من مساء اليوم الجمعة.
وحذر “الحصيني ” من هطول أمطار على مناطق الشمالية والقصيم ثم شمال المنطقة الشرقية كما ستغطي الأمطار دولة الكويت .
وتابع أن الأمطار ستهطل على الطائف والباحة وعسير والليث والقنفذة وجازان والوجه وضباء وعفيف والدوامي و شقراء وسدير والمحمل وحريملاء ورماحثم تصل إلى الرياض غداً السبت .
وأضاف أن الأمطار ستظل متواصلة على مدار 12 ساعة بين الخفيفة إلى شبه غززيرة ، وسيعقبها موجة برد متوسطة القوة على مناطق المملكة وتكون خفيفة على مكة المكرمة .
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