فيديو إنساني للأمير عبدالعزيز بن فهد يقدم مساعدات للأسر المحتاجة

عادل الحربي(صدى):

في لمحة إنسانية ، قدم الأمير عبدالعزيز بن فهد ، عدد من المساعدات للأسر المحتاجة خلال زيارته لهم بمنازلهم البسيطة ، للوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها .

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الأمير عبدالعزيز وهو يزور عدد من الأسر المحتاجة داخل منازلهم.حيث التقى إحدى السيدات التي بدأت في شرح معاناتها من المرض وقدم لها الأمير مساعدة مالية بقيمة 50 ألف ريال ، وعبرت السيدة عن سعادتها بشكرها للأمير بتقبيل رأسه وترديد عبارات الدعاء له.

كما التقى الأمير مواطن مسن حيث قام الأخير باصطحاب الأمير لمشاهدة الثلاجة الموجودة داخل المنزل والتي بدت فارغة من أي أطعمة. وقال الأمير موجها حديثه للرجل المسن ” أبشر .. أن شاء الله بتجيك الذبائح.. وكل شيء”

ومنح الأمير أسرة أخرى تقيم داخل منزل بسيط للغاية، مساعدة مالية 50 ألف ريال ووعدهم بتقديم بعض الاحتياجات العينية التي تساعد على تحسن أحوالهم المعيشية.