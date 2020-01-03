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فيديو تمثيلي لـ «سار» يحذر من خطورة مخالفة عبور السكك الحديدية

فيديو تمثيلي لـ «سار» يحذر من خطورة مخالفة عبور السكك الحديدية
عادل الحربي(صدى):

حذرت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” من مخالفة عبور خطوط السكك الحديدية ، مبينه خطورته الفادحة على العابرين .

ونشرت “سار” فيديو تمثيلي لرفع التوعية بمخاطر تلك المخالفة ، والذي أظهر تعرض شخصين للإصطدام بالقطار ما أودى بحياتهما على الفور نتيجة لإستهتارهما وقيامهما بعبور السكة الحديد .

الجدير بالذكر أن هيئة النقل العام تسعى لتغليظ عقوبة تلك المخالفة بالسجن لمدة تصل إلى عامين ، وغرامة مالية فادحة بقيمة 500 ألف ريال لكل من يعر السكة العديد أو يقوم بإتلافها أو سرقتها .


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