“مهرجان بقيق” ينطلق على قرع طبول العرضة السعودية و100 فعالية صحراوية

بدر الحارثي(صدى):

انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان “سفاري بقيق” لتراث الصحراء، على قرع طبول العرضة السعودية وصيحات الفرسان على ظهور الخيول وحداء رعاة الإبل، ليستمر مدة 17 يوما، خلال إجازة منتصف العام.

وقد حضر افتتاح المهرجان، محافظ محافظة بقيق محمد بن سعود المتحمي، ورئيس بلدية بقيق المهندس فارس بن محمد العريج ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في المحافظة ورجال الأعمال الداعمين للمهرجان الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وتنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية المحافظة والبلديات التابعة لأمانة المنطقة، وبمشاركة الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح محافظ بقيق رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة، محمد بن سعود المتحمي، بأن الفعاليات عادة من جديد على أرض مهرجان بقيق لتراث الصحراء بأكثر من 100 فعالية تجسد الحياة الصحراوية وبمشاركة فرق متخصصة في تراث الجزيرة العربية من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن المهرجان هذا العام يشهد عدداً كبيراً من الفعاليات المتنوعة والتي لا تخرج عن إطار تأصيل هوية تراث الصحراء وتعميق التواصل مع ما تركه الأجداد من موروث أصيل.

وأكد المتحمي أن اللجنة المنظمة للمهرجان استطاعت أن تخلق أجواء فيها الكثير من المتعة لزوار المهرجان بكل فئاتهم، سواء للأسرة أو لفئة الشباب وحتى كبار السن كما تم العناية بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الممرات المرصوفة والخدمات الخاصة الأخرى، ومساهمة المتطوعين والكشافة الذين اعتدنا دائما على دورهم وجهودهم البارزة في خدمة الزوار.

إلى ذلك أوضح نائب رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج، بأن موقع المهرجان شهد هذا العام العديد من الأعمال التطويرية بهدف توفير أجواء متميزة للزوار والمشاركين، مبيناً أن الموقع شهد تحسينات للمداخل والمخارج وتهيئة مواقف السيارات لتتسع للأعداد المتزايدة من المركبات، كما تمت زيادة الممرات المرصوفة في موقع المهرجان لتكون تجربة زوار المهرجان ممتعة وتتوافق مع حرصهم على متابعة فعاليات المهرجان ومنافسات الفرسان المثيرة ومسابقات الصقارة ومغامرات رحلات السفاري.