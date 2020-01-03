“البيئة” تنثر أكثر من 3 أطنان من بذور النباتات والأشجار الرعوية في أرجاء المملكة

محمد السعران(صدى):

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة “نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية” للعام 1441هـ/2019م، وذلك بمناسبة هطول أمطار الخير والبركة على أرجاء المملكة.

ويشارك في هذه المبادرة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات والروابط البيئية والأهالي وطلاب المدارس، بهدف إعادة إحياء الغطاء النباتي في المملكة، وتوعية الأفراد بأهمية التشجير، وتوفير مساحات خضراء تساهم في مكافحة التصحر وانجراف التربة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة نقيةً وصحية والحد من التلوث البيئي.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من ثلاثة أطنان من البذور سيتم نثرها في كلٍّ من منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم والجوف ونجران والباحة وجازان وحائل، حيث تتنوع البذور ما بين الشيح، البعيثران، الرغل، العجرم، الضمران، الفرس، الرمث، السدر، السمر، إضافة إلى العرفج، العرعر، الأرطى، الغضا، الغاف، العشرق، الثمام، الكداد، إلى جانب الطلح، الشنان، الويكة، النبع، الحصار، القصبة، الأرواء، القطن.

يُذكر أن مبادرة “نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية” تعد إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، لزراعة 10 ملايين شجرة حتى نهاية عام 2020م، بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية.