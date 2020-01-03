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من هو قاسم سليماني الذي زلزل مقتله عرش خامنئي؟

من هو قاسم سليماني الذي زلزل مقتله عرش خامنئي؟
طهران(صدى):

أثارت الضجة الإعلامية على الصعيد الدولي والإيراني حول مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ، التساؤل حول شخصية هذا الرجل الداهية الذي امتدت أصابعه إلى عدة جبهات إرهابية في دول المنطقة خلال السنوات الماضية .

وتؤكد معلومات أن الجنرال سليماني كان من أسرة فقيرة جنوب شرق إيران و انضم للحرس الثوري عام 1979 م ، ثم قاتل في الحرب العراقية الإيرانية خلال الثمانينات ، وفي عام 1998 جرى تعيينه قائداً لفيلق القدس بعدما لمع اسمه في الحرس الثوري .

وكشفت مصادر عن تمويلات كبيرة كان يتحصل عليها سليماني تحت مسمى موارد ” فيلق القدس ” بأمر مباشر من خامنئي ، وعلى الأحرى كان ” شيك على بياض ” .

كما كان له صلاحيات كبيرة على صعيد التعامل مع الميلشيات في بلدان المنطقة التي تعاني من الصراعات ، فضلاً عن تعيينه المبعوثين الخاصين لإيران في عدة دول .

وسيطر ” سليماني ” على ميلشيات عراقية شيعية أبرزها ” الحشد الشعبي ” ، ولواء بدر ، وعصائب أهل الحق ، وكان مسؤول عن عمليات إيران السرية في الخارج ، وأعطى الضوء الأخضر للعديد من عمليات الإغتيال ، إذ كان صاحب النفوذ الأكبر بين الميلشيات الإرهابية في الشرق الوسط .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 741 ] نشر منذ 58 دقيقة

الإرهابي مصيره الهلاك ولو طال به الزمن..لحق ببن لادن والبغدادي ونمر النمر الرافضي الموالي لإيران.

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