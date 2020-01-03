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فيديو مؤثر لحظة بكاء الإعلامية الراحلة «نجوى القاسم» قبل شهرين من وفاتها

فيديو مؤثر لحظة بكاء الإعلامية الراحلة «نجوى القاسم» قبل شهرين من وفاتها
بيروت(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مؤثر للإعلامية الراحلة نجوى القاسم مذيعة قناة العربية / الحدث ، بعد أن وفاتها المنية أمس الخميس .

وأظهر الفيديو الذي تمت إذاعته ضمن برنامجها الإخباري قبل شهرين ، تأثرها الكبير ما بين الدموع والفرحة بموقف مفاجئ من زميلها مراسل البرنامج .

وقال المراسل لها : أنا سأخرج عن المهنية المتبعة في التغطيات الميدانية، أنا مضطر لذلك، ففي طرابلس حملني الأهالي أمانة بأن أوصل إليك السلام والتحية وفي زحلة أيضا .

.وأضاف المراسل: أنا مضطر لإيصال الرسالة ، بينما كان المتجمهرون يهتفون باسم الإعلامية الراحلة .

وردت عليه بمشاعر مختلطة بين الدموع والفرحة قائلة : لا أعرف ما أقول، كل الحب من كل القلب لأهالي لبنان .. سلاماتي لكل الموجودين سلامي لكل أهل طرابلس.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 741 ] نشر منذ 1 ساعة

الكتابة الصحيفة أسهل بكثير جدا من الظهور الإعلامي المرئي امام الجمهور ..الذي يظهر غضب او فرح او مرض المذيع او الضيف..

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