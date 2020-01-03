نصائح هامة لرحلات سفر بلا حوادث مرورية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

مع حلول إجازة نصف العام تزداد رحلات السفر الأمر الذي يستلزم إتباع تعليمات هامة لرحلة سعيدة خالية من المتاعب والمخاطر .

ويؤكد الخبراء على أهمية تخفييف سرعة القيادة ، ومعرفة حالة الطريق جيداً ومتابعة حالة الطقس لضمان الوصول بأمان وسلامة .

كما أكدوا على الإلتزام بمسافات محددة مع السيارات الأخرى خاصة ً على الطرق الواسعة التي قد تغري قائدي المركبات .

وأشاروا إلى أهمية التأكد من صيانة السيارة ، وسلامة ضغط الهواء في الإطارات ، بالإضافة إلى تشغيل الإضاءة أثناء الشبورة أو الأمطار .