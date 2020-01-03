حقيقة رحيل كاريلو عن الهلال

ماجد محمد(صدى):

حسمت تقارير صحفية الجدل الدائر حول أنباء تقدم نجم الهلال أندريه كاريلو بطلب لمجلس الإدارة بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي .

وأكدت الصحفية البرازيلية رايسا سيمبيليسيو عدم صحة تلك الأنباء على الإطلاق ، وأن كاريلو لم يعرض خدماته على فريق فلامنجو البرازيلي .

كما أكدت أن نجم الهلال يحصل على راتب ضخم وسعيد باللعب في صفوف الزعيم ويرتبط بجماهير المملكة .

يذكر أن كاريلو ” 18 ” انضم للهلال عام 2018 ، وشارك في 44 مباراه حقق فيها 8 أهداف وصنع 10 آخرين ، وكانت أهم أهدافه في دوري أبطال آسيا والحصول على المركز الرابعفي كأس العالم للأندية .