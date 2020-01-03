أول قرار من «خامنئي» بعد مقتل قاسم سليماني

طهران(صدى):

أكدت مصادر إعلامية أن المرشد الإيراني علي خامنئي قرر تعيين العميد إسماعيل قاآني لقيادة كتائب فيلق القدس بالحرس الثوري خلفاً لقاسم سليماني .

وبدأ قبل قليل اجتماع مجلس الأمن القومي الإيرني برئاسة المرشد الأعلى لأول مرة بعد العملية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قادة إيرانيين بينهم سليماني في بغداد .

وكانت الولايات المتحدة قد أمرت مواطنيها بمغادرة العراق على خلفية تطورات الأحداث ، وسط ترقب لرد إيراني على العملية التي هزت نظام الملالي .