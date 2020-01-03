أول قرار من «خامنئي» بعد مقتل قاسم سليماني
أكدت مصادر إعلامية أن المرشد الإيراني علي خامنئي قرر تعيين العميد إسماعيل قاآني لقيادة كتائب فيلق القدس بالحرس الثوري خلفاً لقاسم سليماني .
وبدأ قبل قليل اجتماع مجلس الأمن القومي الإيرني برئاسة المرشد الأعلى لأول مرة بعد العملية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قادة إيرانيين بينهم سليماني في بغداد .
وكانت الولايات المتحدة قد أمرت مواطنيها بمغادرة العراق على خلفية تطورات الأحداث ، وسط ترقب لرد إيراني على العملية التي هزت نظام الملالي .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 18 دقيقة
هذا الشيطان الأكبر تجاوز من العمر 85 عام..ولا مستقبل سياسي او ديني له.
وقبل لا يرموه في القبر (الأعمار بيد الله) راح يتسبب في تدمير إيران وشعبها بداية من الحصار والانتهاء بالحرب.