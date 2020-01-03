«هدف» يعلن ضوابط جديدة للتأكد من جدية الباحثين عن العمل واستبعاد غير الجادين

نايف السالم(صدى):

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ضوابط جديدة لخدمة الجادين في البحث عن العمل وزيادة كفاءة خدمات الصندوق بإستبعاد غير الجادين .

وتشمل تلك الضوابط لتصنيف الجادين وغير الجادين التالي :

1- حرمان غير الجادين من التوظيف لمدة عام، في حال وصل غير الجاد الى الحد الأعلى من الإنذارات (ثلاثة إنذارات) .

2- إلغاء الإنذرات حال التزام الباحث عن العمر خلال 6 أشهر من تاريخ آخر إنذار بشرط عدم وصولها لثلاث إنذارات .

ووضع “هدف ” حد أنى للرواتب وهو ” 3000 ” ريال شهرياً ، مؤكداً أن تلك الضوابط تسهل الطريق أمام الجادين في البحث عن العمل للحصول على وظائفهم المأمولة .