  • الجمعة 3

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. «هدف» يعلن ضوابط جديدة للتأكد من جدية الباحثين عن العمل واستبعاد غير الجادين

«هدف» يعلن ضوابط جديدة للتأكد من جدية الباحثين عن العمل واستبعاد غير الجادين

«هدف» يعلن ضوابط جديدة للتأكد من جدية الباحثين عن العمل واستبعاد غير الجادين
نايف السالم(صدى):

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ضوابط جديدة لخدمة الجادين في البحث عن العمل وزيادة كفاءة خدمات الصندوق بإستبعاد غير الجادين .

وتشمل تلك الضوابط لتصنيف الجادين وغير الجادين التالي :

1- حرمان غير الجادين من التوظيف لمدة عام، في حال وصل غير الجاد الى الحد الأعلى من الإنذارات (ثلاثة إنذارات) .
2- إلغاء الإنذرات حال التزام الباحث عن العمر خلال 6 أشهر من تاريخ آخر إنذار بشرط عدم وصولها لثلاث إنذارات .

ووضع “هدف ” حد أنى للرواتب وهو ” 3000 ” ريال شهرياً ، مؤكداً أن تلك الضوابط تسهل الطريق أمام الجادين في البحث عن العمل للحصول على وظائفهم المأمولة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *