أول تعليق لـ«قرقاش» بعد مقتل قاسم سليماني
علق الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي على الأحداث المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل قادة إيرانيين في بغداد بينهم قاسم سليماني .
ودعا “قرقاش ” إلى تغليب الحكمة والوصول إلى حل سياسي ، وقال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد .
وأضاف : القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الإنفعال .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 13 دقيقة
احذروا يا الإماراتيين ومعكم السعوديين …أنتم في نظر إيران الخاصرة الرخوة للأسف التي ممكن إيران تنتقم منها بالنظر أنها من مصالح أمريكا..
واما المواجهة مباشرة مع أمريكا لا تقدر عليها .
وشاهدنا الإعتداء على ميناء الفجيرة في الإمارات و ارامكو في السعودية