أول تعليق لـ«قرقاش» بعد مقتل قاسم سليماني

أبوظبي(صدى):

علق الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي على الأحداث المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل قادة إيرانيين في بغداد بينهم قاسم سليماني .

ودعا “قرقاش ” إلى تغليب الحكمة والوصول إلى حل سياسي ، وقال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد .

وأضاف : القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الإنفعال .