أبو إيفكانا.. شرب المصايب مثل شرب الفناجيل

نايف السالم(صدى):

نشرت على مواقع التوصل صورة معبرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الضربة الأمريكية التي قادت لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، فجر الجمعة، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد، بنشر صورة لعلم بلاده فقط.

وحظيت صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ظهر فيها وهو يشرب “فنجان قهوة” خلال زيارته للمملكة في 2017، على تفاعل كبير ولحقها العديد من التعليقات الطريفة جاء أبزرها:” شرب المصايب مثل شرب الفناجيل تسلم يمينك يا ابو إيفانكا “.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت أن الجيش الأمريكي نفذ عملاً دفاعيًا حاسمًا قتل خلاله الإرهابي قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد.

وأوضح البنتاغون في بيان له أن الضربة تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني المستقبلية مؤكدًا مواصلة الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وشعبها في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن الصورة التقطت خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية التي شهدت التوقيع على العديد من الاتفاقياتـ من أبرزها العمل على استقرار في الشرق الأوسط والوقوف أمام التدخلات الإيرانية السافرة في المنطقة.