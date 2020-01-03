ترقية 1870 فردا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

عادل الحربي(صدى):

أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي قراراً بترقية 1870 فرداً من منسوبي حرس الحدود اعتبارا من تاريخ 1 /5/1441 هـ بمختلف الرتب العسكرية.

وشملت القرارات ترقية العسكريين من رتبة جندي إلى رتبة رقيب أول، وذلك في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وهنأ الفريق البلوي كافة الأفراد الذين تمت ترقيتهم، سائلاً المولى – عز وجل – لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم.